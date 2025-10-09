Для мытья фар не обязательно использовать специальную химию. Справиться с очисткой и полировкой фар помогут домашние копеечные средства.

Автомобильный эксперт Даниэль Один рассказал простые и проверенные методы, которые вернут фарам красивый цвет и блеск, пишет 24 Канал со ссылкой на Sante+.

Пластиковая поверхность фар со временем тускнеет от пыли, поэтому уменьшает видимость на дороге. Даниэль отмечает, что грязные фары снижают эффективность освещения до 40%, поэтому раз в сезон нужно чистить фары для безопасности.

Чем можно очистить фары?

Уксус и сода

Вымойте фары мягкой губкой с мыльной водой. После этого смешайте 2 части уксуса с одной частью соды. В растворе с микрофиброй смочите салфетку и осторожно протрите фары, а потом вымойте чистой водой.

Лимонный сок

Кислота лимона эффективно растворяет минеральные отложения и дорожную грязь. На ткань выжмите немного лимонного сока, протрите линзы до блеска, а потом вытрите влажной тряпкой.

Зубная паста

В зубной пасте содержатся микроабразивы, которые действуют как полировочное средство. Сначала помойте фары и дайте им высохнуть. Краску вокруг фар защитите малярной лентой, а потом нанесите зубную пасту на влажную ткань и протрите поверхность. После этого только смойте водой и отполируйте чистой тряпкой.



Советы, которые помогут отмыть фары машины / Фото Pexels

Спирт

Благодаря спирту удастся удалить пыль, масла и смазку. Смочите мягкую ткань спиртом, аккуратно протрите фары, а потом просто промойте водой и дайте высохнуть.

Наждачная бумага

Если фары очень тусклые – поможет наждачная бумага. Нужно использовать мелкозернистую (2000 – 3000). Нужно легонько отшлифовать поверхность, а потом очистить одним из предыдущих способов.

Как очистить фары изнутри?

Порой мутность появляется внутри фары. В таком случае придется снять корпус. Нужно открыть капот и найти двигатели, что держат фары. После этого осторожно их открутите и отсоедините кабели.

Снимите рассеиватель, а потом протрите заднюю часть линз мягкой губкой, смоченную в небольшом количестве моющего средства. Высушите, нанесите полироль и установите фары на место. После очистки на фары можно нанести специальный воск, который сохранит их блеск.

Вернуть прозрачность мутным фарам можно благодаря химической реакции лимонной кислоты и соды, применяя половину лимона с содой для чистки, пишет Slash Gear.

