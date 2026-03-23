Как выглядит самое опасное растение: его категорически нельзя трогать руками
- Гигантский борщевик признан самым опасным растением в Великобритании, а в Украине он растет на заброшенных полях.
- Сок борщевика содержит фурокумарин, который вызывает ожоги на коже при контакте с солнцем, поэтому контакт с растением следует избегать.
Дачники и садоводы хорошо знакомы с одним из самых опасных растений, к которому нельзя даже прикасаться. Оно растет в садах, лесах, полях и в сельской местности.
Речь идет о гигантском борщевике, пишет Express. В Великобритании он признан самым опасным растением. В Украине борщевик Сосновского также растет, особенно на заброшенных полях.
Одно растение дает до 100 тысяч семян. И даже если уничтожить значительную часть растения, большой банк семян в почве обеспечит появление новых всходов в течение нескольких лет.
Почему борщевик так опасен?
Инвазивное и агрессивное растение происходит из Азии. Растение появилось в Украине в начале 1950-х годов, когда его начали культивировать как перспективную силоносную культуру для скота.
Борщевик внедрили как дешевый и неприхотливый корм, но из-за горького привкуса молока у коров и агрессивного распространения – эксперимент остановили, однако растение успело одичать. Борщевик настолько опасен, что к нему никогда нельзя прикасаться руками.
Даже незначительное прикосновение рукой или ногой может оставить волдыри, которые будут держаться на коже годами.
Сок растения вызывает болезненные волдыри, которые могут появиться через 24 – 48 часов после контакта. Волдыри могут повторяться в течение месяцев и даже лет. В некоторых случаях люди обращались за медицинской помощью в течение длительного периода,
– отметили эксперты.
Именно сок борщевика приводит к ожогам. В нем содержится фурокумарин, который делает кожу чрезвычайно чувствительной к солнечному свету. Если сок попадет на кожу, а потом она подвергнется воздействию солнца, на ней могут образоваться сильные волдыри.
На определенном участке кожи волдыри могут повторяться в течение месяцев и даже лет. Это явление имеет название фитотоксичность.
Борщевик никогда нельзя трогать руками
Чтобы избежать возможных проблем – всем рекомендуют при любых условиях избегать контакта с кожей. Даже контакт со срезанным растением может привести к попаданию сока на кожу.
В пик своего роста борщевик может достигать от 1 до 2 метров в длину. Стебли этого растения – зеленые, часто имеют фиолетовые пятна с жесткими белыми волосками. Листья немного похожи на ревень, а цветы выглядят как зонтиковидные головки, появляются на растении в июне и июле.
Эксперты советуют уже сейчас избавиться от борщевика с огорода, пока он еще не начал расти. На сайте "Яскрава клумба" пишет, что для выведения растения нужно выкопать корни.
Это один из самых простых, хоть и самых энергозатратных методов. Однако это следует делать регулярно, чтобы предотвратить его размножение. Корни надо выкапывать лопатой целиком, поскольку даже небольшие остатки могут восстановить рост растения.
