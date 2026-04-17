Роскошно цветет, но быстро погибает: вся правда о капризной азалии

Азалия – это декоративное растение из рода рододендронов. В природе существует примерно 350 видов, однако дома выращивают только два из них – индийскую и японскую азалию. Какие есть условия выращивания азалии, чем подкармливать, как пересаживать и вообще как ухаживать – читайте в материале.

Цветет азалия довольно долго – от 2 до 6 месяцев, обычно с декабря до марта, порой даже до апреля, пишет "Флористик. Инфо". Для хорошего роста ей нужен рассеянный свет или легкая тень, поэтому лучше всего подойдут западные или северные подоконники.

Какие основные условия выращивания азалии?

Азалия очень любит влагу, поэтому полив является ключевым, поэтому должен быть регулярным и обильным. Лучше всего растение поливать ежедневно или через день, в зависимости от условий. Кроме того, азалия любит влажный воздух, поэтому ее нужно опрыскивать или ставить на поддон с влажной галькой.

Подкормку проводят минеральными удобрениями без хлора. В теплый сезон – раз в неделю, зимой – примерно раз в месяц.

Уход за азалией после покупки. Растение чувствительно к жаре и сухому воздуху. Высокая температура и батареи могут быстро испортить растение, поэтому она начнет сбрасывать бутоны и листья.

Лучшее место – прохладное и светлое, без прямого солнца. В теплое время года азалию можно выносить на балкон или в сад.

Какой грунт нужен. Азалия нуждается в кислой среде – с рН в пределах 4,0 – 4,5. Главный субстрат можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно, смешав песок, мох и перепревшую хвою. Перед использованием грунт желательно обеззаразить.

Нюансы в поливе. Главное правило, которое надо запомнить – земля должна быть постоянно слегка влажной. Полив лучше осуществлять отстоянной холодной водой, а еще лучше – дождевой или талой.



Азалия любит постоянный полив

В жару азалии может придется поливать дважды в день. Для лучшего цветения некоторые цветоводы добавляют в воду лимонный сок. Однако важно не допускать застоя воды, поскольку избыток из поддона придется сливать, во избежание загнивания корней.

Если почва пересохнет, то горшок можно на несколько часов погрузить в воду, чтобы восстановить влагу.

Влажность воздуха. Сухой воздух вредит азалии, поэтому ее нужно постоянно увлажнять. Опрыскивание проводят осторожно, чтобы не повредить листья. Также можно рядом поставить емкость с водой или увлажнитель воздуха.

Подкормка. Азалия любит специальные минеральные удобрения для цветущих растений без хлора. В период активного роста их нужно вносить каждую неделю. Во время образования бутонов и цветения важно подкармливать с высоким содержанием калия.

Обрезка. Чтобы куст был густым и обильно цвел, побеги регулярно обрезают и прищипывают. После завершения цветения удаляют слабые, вытянутые ветви и увядшие цветы.

Когда появляются новые побеги, их прищипывают, чтобы стимулировать ветвление. Это помогает сформировать больше бутонов в будущем.

Пересадка и размножение. Пересаживают азалию уже после цветения, когда горшок становится маловат. Это делают осторожно, не повреждая корни.

Размножение возможно черенкованием, но процесс длительный и требует терпения. Черенки укореняют во влажном торфе при температуре 25 градусов тепла. Существует также способ укоренения отводков – их пригибают к почве, фиксируют и ждут появления корней.

Возможные проблемы. Азалия может страдать от вредителей, таких как клещи, трипсы или моль. Среди болезней встречаются грибковые поражения и различные виды гнили. Чаще всего проблемы возникают из-за неправильного ухода – слишком высокую температуру, сухой воздух или чрезмерный полив.

Купить азалию можно в садовых центрах или даже в интернет-магазинах. Цена зависит от сорта, размера и штамба. Саженцы можно найти от 100 гривен. Средняя цена – 150 – 300 гривен, однако за некоторые штамбы придется отдать до 1000 гривен.

В общем цветоводы любят азалию за то, что она очень пышно и обильно цветет, однако следует понимать, что это растение капризное в уходе, требуя прохлады, повышенной влажности и кислой почвы.

Обратите внимание, что если у вас растет кустарник азалий на участке, то обрезать растение нельзя ни в коем случае, пишет Gardening know how. Кустарник начинает свое цветение весной, а это означает, что цветочные почки начали завязываться еще прошлым летом. Обрезать кусты нужно сразу после цветения.

