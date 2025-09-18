Власники будинків часто садять на своїх ділянках рослини, щоб прикрасити подвір’я. Для тих, хто хоче довершити зелений куточок, пропонуємо ознайомитися із садовими трендами на 2026 рік.

У світі садівництва теж є тренди, які змінюються кожного року, пише 24 Канал з посиланням на Radio Club. Французька ландшафтна дизайнерка Софія Пуже розповіла про 5 рослин, які будуть актуальними у 2026 році.

Які рослини будуть в моді у 2026 році?

Цефаларія гігантська

Ці квіти мають ніжний лимонний колір, тому підійдуть всім, хто хоче оновити клумбу свіжими відтінками. Садити рослину можна на сонці чи напівтіні.



Трендові рослини 2026 року / Фото Pinterest

Вербаскум фініцеум

Щоб надати виразних акцентів на клумбі, варто звернути увагу на вертикальні квіти кольору фуксії. Квіти не є вибагливими – добре ростуть на сонці та просто розмножуються. Після цвітіння рослина залишає насіннєві головки.



Трендові рослини 2026 року / Фото Pinterest

Кизил квітучий

Квіти люблять рости в тіні чи напівтіні. Квіти мають кремовий відтінок та гарний вигляд. Флористка рекомендує найкращі сорти Teutonia чи Venus.



Трендові рослини 2026 року / Фото Pinterest

Лілія "Нічний вершник"

Садити лілії рекомендовано на сонці чи півтіні. Квітка є досить темною, тому стане окрасою саду.



Трендові рослини 2026 року / Фото Pinterest

Артишок "Прованська фіалка"

Ця красива рослина виглядає наче декоративна, втім плоди артишока можна використовувати на кухні. Якщо раніше артишок вважався екзотикою, то тепер він все частіше починає з’являтися на клумбах.



Трендові рослини 2026 року / Фото Pinterest

Які рослини можна садити восени?

Садити восени можна не всі квіти, тому потрібно обирати лише морозостійкі. На ютуб-каналі "Полтавський хуторок" зазначили, що під зиму можна висаджувати багаторічники – клематис, примули, айстри, лілійники, ірис, конвалію чи півонії.

Ці квіти ще до морозів встигнуть вкоренитися, добре переживуть холод, а навесні розквітнуть на 2 – 3 тижні раніше за квіти, які будуть посаджені у березні.

