Саме час пересадити орхідею: 6 порад від експертів для ідеального росту рослини

Зима – це час, коли чимало садівників пересаджують орхідеї у новий субстрат та більший горщик. Та для того, аби рослина відчула мінімум стресу, слід запам'ятати кілька правил.

Орхідеї – це розкішні квіти, які обожнюють майже всі садівники, але також вони відомі своєю вибагливістю. І кілька простих помилок під час пересадки можуть призвести до того, що орхідея надовго припинить цвісти, або ж взагалі загине, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Як пересадити орхідеї правильно?

Використайте плаский предмет, аби відклеїти коріння

Для того, аби пересадити орхідею, всю рослину разом з кореневою грудкою потрібно обережно витягнути з горщика. Ось тільки коріння цих рослин відоме тим, що липне до внутрішньої сторони горщика, і якщо ви не можете легко його відліпити, потрібно взяти якийсь тупий, плаский предмет та провести ним вздовж стінок горщика, аби відклеїти коріння.

Не пересаджуйте під час цвітіння

Навіть якщо вам здається, що орхідея вже потребує пересадки, обов'язково спершу дочекайтеся, поки квіти опадуть перед тим, як пересаджувати її. Єдиний виняток – якщо орхідея явно страждає від хвороб.

У такому випадку усе коричневе, м'яке коріння слід обрізати, а тоді пересадити рослину.

Оберіть правильний дренаж

Основна частина пересадки орхідеї – це вибір належного дренажу, аби забезпечити повітропроникність коріння. Використовуйте спеціальну суміш для орхідей з кори, але в жодному разі не садіть ці рослини у звичайний ґрунт для кімнатних рослин.

Окрім того, уважно слідкуйте за тим, аби не закопати верхівку – орхідеї потребують потоку повітря навколо коренів.

Не покладайтеся на графік пересадки

Більшість орхідей слід пересаджувати не за графіком, а лише коли ви справді бачите, що вони цього потребують. У реальних домашніх чи офісних умовах найбільш поширена помилка, що призводить до проблем із цвітінням надалі – це пересадка за графіком, а не реагування на потреби рослини.

Якщо ви бачите, що коріння в орхідеї здорове, і для неї ще досить місця в горщику, пересаджувати її немає жодної потреби, пише Southern Living.

Натомість зверніть увагу на такі ознаки, що орхідею потрібно пересадити:

коріння міцно сплітається в горщику;

суміш для горщика починає руйнуватися;

білі корінці стирчать між отворами у горщику.

Орхідеї люблять затишок

Орхідеям потрібний затишний "дім", тож збільшуйте розмір горщика під час пересадки не більше, ніж на один.

Пересаджуйте ніжно

Деякі рослини можуть перенести трохи грубого поводження під час пересадки, але орхідеї до них точно не належать. Дбайлива пересадка надзвичайно важлива, адже орхідеї дуже чутливі до пошкоджень.

