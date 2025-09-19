В осінню пору року потрібно проводити обрізку винограду, бо цей процес є важливою підготовкою рослини до зими. Завдяки обрізці можна очікувати на кращий урожай вже наступного року.

Впродовж вегетаційного періоду винограду утворює багато пагонів та грон, але не всіх їх може забезпечити поживними речовинами, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку "Сімейний сад".

Якщо пропустити обрізку, то ягоди будуть дрібними й погано дозріватимуть, тому осіння обрізка є неминучого. Обрізають виноград у два етапи.

Як і коли обрізати виноград?

Перший етап

Перед обрізкою винограду потрібно зробити підготовку. На багаторічному пагоні потрібно видалити непотрібні зелені прирости нижче першого дроту, простягнутого на висоті пів метра від землі.

На приростах, що з’явилися на рукавах вище нижнього дроту, потрібно обрізати 15% всієї довжини приросту. Бічні пагони вкоротити до 2 – 3 листочків.



Осіння обрізка є обов'язковою / Фото Pexels

Другий етап

Через 2 тижні після опадання листя потрібно сформувати плодову ланку, яка буде складатися із сучка заміщення й плодової стрілки. Спочатку треба обрізати морозостійкі сорти, а сорти з низькою холодністю – в останню чергу.

Особливості обрізки молодого винограду:

Обрізка в перший рік – залишається 3 – 4 бруньки на цьогорічній лозі;

Обрізка другого року – по 2 бруньки на цьогорічних лозах;

Обрізка третього року – по 4 бруньки;

Обрізка четвертого року – теж по 4 бруньки.

Подальша обрізка залежить від діаметра пагонів. Потрібно вибрати на висоті двох нижніх дротів шпалери два розвинені пагони, нижній з яких повинен розташовуватися із зовнішнього боку рукава, що росте під нахилом.

Пагін обрізають під сучок заміщення, залишаючи не більше трьох бруньок від основи. Наступний пагін, що росте вище і з протилежного від сучка заміщення боку рукава, обрізають під плодову стрілку, залишаючи на ньому:

5 бруньок, якщо діаметр пагона 5 міліметрів;

6 – якщо діаметр дорівнює 6 міліметрам;

7-8 – при діаметрі пагона 7 міліметрів;

8-9 – при діаметрі 8 міліметрів;

9-11 – при діаметрі 9 міліметрів;

11-13 – при діаметрі пагона 10 міліметрів.

Фахівці зазначають, що якщо сорт винограду дає грона вагою приблизно 500 грамів, то залишати на плодовій стрілці потрібно мінімальну кількість вічок, а якщо грона легші – то максимальну.

Чим корисний виноград?

Виноград багатий на антиоксиданти, зазначає видання Real Simple. Ягоди мають протизапальні та захисні властивості, тому досить корисні для організму. Регулярне вживання винограду добре впливає на імунітет та обмін речовин.

Дорослим на день можна їсти 150 – 200 грамів винограду, а дітям – від 50 до 100 грамів. Така порція дозволить отримати всі вітаміни та мікроелементи, не перевантажуючи організм цукром.