Ось як прати одяг під час відключення світла: максимальна економія електрики і часу

Прання білизни у пральній машині – це досить довгий процес, а часто доводиться робити ще й не одне завантаження. І в умовах, коли є багато відключень світла, кожна хвилина з ним – на вагу золота.

Чимало людей зараз ставлять собі питання: як встигнути випрати білизну у час, коли є електрика? Чи завантажувати якомога більше речей, чи обрати інший цикл прання? Тож 24 Канал з посиланням на Southern Living розповідає, як максимально швидко та якісно випрати речі.

Чи варто використовувати режим "швидке прання"?

Коли світло вимикають за якусь годину чи дві, а перед вами лежить ціла купа одягу, що потребує прання, саме час скористатися режимом пральної машини, про який чимало людей зазвичай забувають – "швидке прання".

Швидкий цикл займає всього 15 – 30 хвилин, і може похвалитися і перевагами, і недоліками. Перевага – це, вочевидь, те, наскільки швидко можна випрати одяг. А ось недолік полягає в тому, що таке прання підходить тільки для злегка забруднених речей та менше завантаження одягу.

Швидкий цикл прання використовує менше води, менше перемішує її, пере одяг на нижчій температурі, проте використовує вищу швидкість віджиму. Саме вона допомагає видалити зайву воду, що також означає швидший час сушіння, що взимку дуже цінно.

Нижча температура води споживає значно менше електрики – але це значить, що таке прання не зможе впоратися із складними забрудненнями. Швидке прання – це радше для освіження одягу. Наприклад, коли потрібно освіжити рушники з шафи для білизни, випрати футболки, що вдягалися кілька разів тощо.

Окрім того, за такого режиму не можна завантажувати пральну машину повністю.

Чи варто перевантажувати пральну машину?

Коли є час та можливість запустити всього один повноцінний цикл прання, може виникнути спокуса перевантажити барабан та спробувати запхати в нього якомога більше одягу. Втім, такий підхід може принести більше шкоди, ніж ви спершу уявляєте. Передусім, не варто змішувати різні кольори одягу, інакше наслідки будуть непередбачуваними і точно неприємними.

Окрім того, експерти радять не завантажувати барабан більше, ніж на 3/4. Зважайте також, що краще в одне прання класти одяг різного розміру – наприклад, простирадла та шкарпетки, пише The Spruce. Якщо одягу буде надто багато, барабан може стати дуже важким, коли у машинку набереться вода, і це призведе до пошкодження приладу. Окрім того, прання точно не буде дуже ефективним і, ймовірно, цикл доведеться запускати знову.

Які ще лайфхаки щодо прання варто знати?