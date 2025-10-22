Як красиво вирізати гарбуз на Геловін-2025: хитрощі, про які мало хто знає

Геловін без гарбуза – як Новий рік без ялинки, тому вже невдовзі всі охочі братимуться перевіряти свої вміння у вирізанні найпопулярнішого овоча жовтня. Ліхтар з усмішкою Джека вже давно став головним символом свята Геловін, тож далі розповімо, як легко вирізати гарбуз.

Щоб він виглядав ефектно, потрібно знати кілька простих хитрощів, пише 24 Канал з посиланням на Good Housekeeping. Не обов’язково брати участь у святкуванні. До Геловіну можна прикрасити гарбузом дім, щоб він став окрасою вечора.

Як вирізати гарбуз на Геловін?

Крок 1. Оберіть гарбуз із міцною плодоніжкою. Овоч повинен бути без подряпин та вм’ятин, із плоским дном, щоб не котився під час вирізання.

Крок 2. Усі звикли вирізати кришку зверху, але фахівці радять робити це знизу. Таким чином вдасться уникнути провалювання боків по краях. Щоб кришка не впала всередину – підрізайте під кутом.

До речі, знайти декор на Геловін за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Крок 3. Вийміть усі насінини та волокна. Це полегшить подальше вирізання «лиця».

Крок 4. Підготуйте шаблон малюнка й прикріпіть його на гарбуз, а тоді шилом продірявте контур. Так буде легше уникнути помилок. Тримати гарбуз краще на колінах. Таким чином легше керувати ріжучими інструментами.



Прості способи вирізання гарбузів / Фото Pexels

Крок 5. Почніть спочатку з грубих вирізів, а вже далі обрізайте край й деталі. На зрізи нанесіть вазелін, щоб зберегти вологу гарбуза.

Крок 6. У внутрішню частину гарбуза поставте свічку чи LED-світильник. Якщо всередині буде свічка, тоді потрібно зробити отвір для диму, щоб забезпечити кращий доступ повітря.

Крок 7. Зону кришки можна посипати корицею. Тоді при запаленні гарбуз буде пахнути досить гарно.

На ютуб-каналі "Лайфхаки TopTen" доступна покрокова інструкція, яка підійде для всіх, хто хоче дещо складнішу версію гарбуза з цікавими етапами вирізання.

Як вирізати гарбуз на Геловін: дивіться відео

