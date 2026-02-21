Чому в спатифілума кінчики стають коричневими: як врятувати рослину

Якщо кінчики спатифілума почали підсихати або темніти – не варто одразу панікувати. На це може бути кілька причин, з кожною з яких ви легко впораєтеся.

Поява сухих коричневих країв на листі кімнатного спатифілума найчастіше свідчить про помилки в догляді, а не про хвороби. На відміну від вуличних культур, домашні рослини рідко вражаються грибком. Зазвичай проблема криється у водному режимі або надлишку поживних речовин, розповідає портал Gardening Know Нow.

Чому спатифілум може підсихати або втрачати колір?

Одним із головних чинників є неправильний полив. Спатифілум гостро реагує на застій вологи в зоні коренів, що швидко призводить до потемніння кінчиків листя.

Також рослина вкрай чутлива до хімічного складу водопровідної води. Хлор, фтор та мінеральні солі провокують підсихання тканин. Щоб виправити ситуацію, використовуйте лише відстояну протягом доби або фільтровану воду, а полив проводьте тільки тоді, коли підсохне верхня частина субстрату.

Спатифілум потребує особливої уваги / Фото Freepik

Корисно періодично влаштовувати рослині "душ", пропускаючи крізь ґрунт великий об’єм води для вимивання зайвих солей.

Надлишок добрив – ще одна причина виникнення "крайового опіку". Оскільки в закритому горщику солі накопичуються і не вимиваються, їхня висока концентрація пошкоджує листя. Важливо пам'ятати, що в зимовий період, коли квітка перебуває у стані спокою, підживлення категорично не рекомендується.

У період активного росту, який незабаром розпочнеться, використовуйте лише слабкі розчини добрив. Якщо ж передозування вже сталося, допоможе промивання ґрунту або повна заміна субстрату.

Який повинен бути мікроклімат для спатифілума?

Сухе повітря, агресивне сонце та протяги також шкодять рослині. Для підтримки здоров’я спатифілума варто підвищувати вологість за допомогою обприскування або встановлення горщика на піддон із вологою галькою, розповідає Onet.

Пошкоджені кінчики краще обережно видалити гострими стерильними ножицями. Це не лише поверне квітці естетичний вигляд, а й дозволить вам відстежити ефективність оновленого догляду за станом нового листя.

