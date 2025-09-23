Жовтий пластик знову засяє білизною – ось чим його почистити
- Для відбілення пожовклого пластику можна використовувати соду, воду та харчову плівку, створюючи густу пасту.
- Розчин з рідкого мила або господарського мила у теплій воді також допомагає усунути жовтизну без використання агресивних хімікатів.
З часом, на жаль, пластик починає втрачати свою білизну, а натомість вкривається непривабливою жовтизною, що може зіпсувати підвіконня, віконні рами, холодильник та решту побутової техніки.
На щастя, пластик можливо відбілити – і для цього навіть не потрібно використовувати агресивні хімікати. Достатньо буде кількох народних засобів, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Чистота".
Як можна відбілити пластик?
Для того, аби якісно очистити пластикові поверхні від пожовтіння, потрібно запастися дечим. Зокрема, знадобляться:
- зубна щітка;
- ватні диски;
- харчова плівка;
- мочалка для миття посуду;
- тазик з водою;
- суха ганчірка.
Більшість людей не приділяють вдосталь часу областям навколо пластикових вікон – і часто не вистачає часу навіть на те, аби мити самі вікна, що вже казати про рами навколо них та підвіконня. Втім, насправді за обидва процеси потрібно братися водночас – і бажано ще й мити жалюзі.
Ось як почистити підвіконня від жовтизни:
- приберіть все зайве з поверхні та почніть готувати розчин;
- 4 ложки соди потрібно змішати з водою, аби вийшла густа паста;
- нанесіть засіб на пластик та залиште на 10 хвилин, накривши харчовою плівкою;
- після цього почистьте підвіконня зубною щіткою;
- змийте засіб чистою ганчіркою та витріть насухо.
Ще один засіб почистити пластик від надокучливої жовтизни – це звичайний мийний розчин, пише "Лізоформ". Для того, аби прибрати жовті розводи, потрібно взяти або рідке мило, або ж натерти на стружку господарське, та розчинити його у теплій воді.
Після цього розчином змочують губку та протирають пластик.
Втім, не варто для розчину використовувати пральний порошок, або ж засоби, що призначені для очищення сантехніки – це може тільки нашкодити.
Що ще про прибрання потрібно знати?
