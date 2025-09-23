З часом, на жаль, пластик починає втрачати свою білизну, а натомість вкривається непривабливою жовтизною, що може зіпсувати підвіконня, віконні рами, холодильник та решту побутової техніки.

На щастя, пластик можливо відбілити – і для цього навіть не потрібно використовувати агресивні хімікати. Достатньо буде кількох народних засобів, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Чистота".

Як можна відбілити пластик?

Для того, аби якісно очистити пластикові поверхні від пожовтіння, потрібно запастися дечим. Зокрема, знадобляться:

зубна щітка;

ватні диски;

харчова плівка;

мочалка для миття посуду;

тазик з водою;

суха ганчірка.

Більшість людей не приділяють вдосталь часу областям навколо пластикових вікон – і часто не вистачає часу навіть на те, аби мити самі вікна, що вже казати про рами навколо них та підвіконня. Втім, насправді за обидва процеси потрібно братися водночас – і бажано ще й мити жалюзі.

Ось як почистити підвіконня від жовтизни:

приберіть все зайве з поверхні та почніть готувати розчин;

4 ложки соди потрібно змішати з водою, аби вийшла густа паста;

нанесіть засіб на пластик та залиште на 10 хвилин, накривши харчовою плівкою;

після цього почистьте підвіконня зубною щіткою;

змийте засіб чистою ганчіркою та витріть насухо.

Ще один засіб почистити пластик від надокучливої жовтизни – це звичайний мийний розчин, пише "Лізоформ". Для того, аби прибрати жовті розводи, потрібно взяти або рідке мило, або ж натерти на стружку господарське, та розчинити його у теплій воді.

Після цього розчином змочують губку та протирають пластик.

Втім, не варто для розчину використовувати пральний порошок, або ж засоби, що призначені для очищення сантехніки – це може тільки нашкодити.

