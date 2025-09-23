Укр Рус
Лайфхаки Хитрощі на щодень Жовтий пластик знову засяє білизною – ось чим його почистити
23 вересня, 14:13
2

Жовтий пластик знову засяє білизною – ось чим його почистити

Марина Блохіна
Основні тези
  • Для відбілення пожовклого пластику можна використовувати соду, воду та харчову плівку, створюючи густу пасту.
  • Розчин з рідкого мила або господарського мила у теплій воді також допомагає усунути жовтизну без використання агресивних хімікатів.

З часом, на жаль, пластик починає втрачати свою білизну, а натомість вкривається непривабливою жовтизною, що може зіпсувати підвіконня, віконні рами, холодильник та решту побутової техніки.

На щастя, пластик можливо відбілити – і для цього навіть не потрібно використовувати агресивні хімікати. Достатньо буде кількох народних засобів, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Чистота". 

Цікаво 5 токсичних рослин, які не можна тримати вдома: будьте обережними

Як можна відбілити пластик?

Для того, аби якісно очистити пластикові поверхні від пожовтіння, потрібно запастися дечим. Зокрема, знадобляться:

  • зубна щітка;
  • ватні диски;
  • харчова плівка;
  • мочалка для миття посуду;
  • тазик з водою;
  • суха ганчірка. 

Більшість людей не приділяють вдосталь часу областям навколо пластикових вікон – і часто не вистачає часу навіть на те, аби мити самі вікна, що вже казати про рами навколо них та підвіконня. Втім, насправді за обидва процеси потрібно братися водночас – і бажано ще й мити жалюзі. 

Ось як почистити підвіконня від жовтизни:

  • приберіть все зайве з поверхні та почніть готувати розчин;
  • 4 ложки соди потрібно змішати з водою, аби вийшла густа паста;
  • нанесіть засіб на пластик та залиште на 10 хвилин, накривши харчовою плівкою;
  • після цього почистьте підвіконня зубною щіткою;
  • змийте засіб чистою ганчіркою та витріть насухо.

Ще один засіб почистити пластик від надокучливої жовтизни – це звичайний мийний розчин, пише "Лізоформ". Для того, аби прибрати жовті розводи, потрібно взяти або рідке мило, або ж натерти на стружку господарське, та розчинити його у теплій воді. 

Після цього розчином змочують губку та протирають пластик. 

Втім, не варто для розчину використовувати пральний порошок, або ж засоби, що призначені для очищення сантехніки – це може тільки нашкодити. 

Що ще про прибрання потрібно знати? 

Часті питання

Які матеріали потрібні для відбілення пластикових поверхонь?

Для якісного очищення пластикових поверхонь від пожовтіння знадобляться зубна щітка, ватні диски, харчова плівка, мочалка для миття посуду, тазик з водою та суха ганчірка.

Як приготувати розчин для відбілення пластика?

Потрібно змішати 4 ложки соди з водою, щоб вийшла густа паста, нанести її на пластик і залишити на 10 хвилин, накривши харчовою плівкою.

Чому не рекомендується використовувати пральний порошок для очищення пластика?

Пральний порошок та засоби, призначені для очищення сантехніки, можуть пошкодити пластик — тому їх краще не використовувати для цього.