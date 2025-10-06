Восени вікна часто покриваються брудом та пилом, тому в цю пору їх треба частіше мити. Щоб вони залишалися блискучими якомога довше, рекомендуємо скористатися простим та ефективним розчином.

Вітряна погода в осінню пору набагато частіше піднімає пил, який осідає на вікнах, пише 24 Канал з посиланням на Express. На бруд впливає низька температура, яка призводить до утворення конденсату. Коли волога утворюється на холодній поверхні, то це призводить до осідання ще більшої кількості бруду на склі.

Чим відмити вікна?

Часом навіть спеціальні засоби для вікон здатні залишити розводи на склі. А от популярні натуральні альтернативи не завжди можуть впоратися з осіннім нальотом.

Підтримувати чистоту доволі просто. Вам знадобиться лише незначна частина горілки. Господині кажуть, що використовують дешеву горілку, щоб бездоганно відчистити вікна й дзеркала. У горілці міститься етиловий спирт, який містить антибактеріальні властивості. Вони є достатньо сильними й залюбки видаляють будь-який пил чи плями.

Перевагою використання горілки є високий вміст алкоголю. Вона швидко випаровується й не залишає ніяких розводів, а це досить корисно в осінню пору, коли вікна довше сохнуть.



Миття вікон займе 10 хвилин / Фото Freepik

Для миття вікон знадобиться 60 міліграмів горілки, столова ложка кукурудзяного крохмалю, 500 міліграмів води та 60 міліграмів оцту (за бажанням).

Спочатку потрібно змішати всі інгредієнти в порожній пляшці з розпилювачем. Далі всю рідину треба добре змішати, щоб крохмаль розчинився. Кукурудзяний крохмаль має абсорбуючу здатність, тож зменшує утворення каламутних розводів на вікнах. Розчин можна приготувати й без оцту, втім він допомагає вивести мінеральні відкладення.

Засіб потрібно розпилити на вікно, а тоді протерти круговими рухами. Перед кожним використанням пляшку потрібно струшувати, щоб кукурудзяний крохмаль не злипнувся в рідині. Очищення вікон цим методом займе до 10 хвилин, а в результаті ви отримаєте бездоганний результат.

Як легко помити вікна?

Експерти радять обирати правильний час доби та погодні умови, пише Marvin. Не мийте вікна, коли сонце світить прямо на скло або коли температура дуже висока – розчин швидко висохне, залишивши смуги. Ідеально підходять ранній ранок, пізній вечір, або ж хмарні дні.

Для полірування експерти радять застосовувати мікрофібру або м'які губки. Важливо рухатись зверху вниз і не забувати ретельно витирати краї – саме там найчастіше лишаються розводи.

