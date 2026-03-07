Без вантуза: найкращий трюк для прочищення труби на кухні
- Експерт радить використовувати гарячу воду та засіб для миття посуду для прочищення забитих труб від жиру.
- Уникати зливу жиру і підливи в раковину, щоб запобігти закупорюванню труб.
Забиту трубу можна легко прочистити, без використання вантузів. Найчастіше злив води стає ускладненим через потрапляння в раковину жирів, олії та різних побутових залишків їжі.
Досвідчений сантехнік Майк Флук розповів, що коли жири, окисні й лужні речовини потрапляють у труби, то залишаються на стінках, пише Express. Тоді до них прилипають залишки їжі, тож це і призводить до засмічення труби.
Чим прочистити забиту трубу?
Перша порада експерта – увімкнути гарячу воду, яка допоможе розчинити жир, щоб він вийшов із труб. Кран варто залишити увімкненим на кілька годин. Також можна налити в раковину трохи засобу для миття посуду, який допоможе розчинити жири, не пошкоджуючи труби.
Холодною водою труби промивати не варто, бо така вода може мати протилежний ефект й призвести до ще швидшого затвердіння. Будь-яких інших хімікатів краще уникати, оскільки часто вони неефективні проти жирів та можуть пошкодити труби.
Пробити забиту раковину досить просто / Фото Pinterest
Найчастіше проблеми спричиняє жир від приготування м’яса – при охолодженні він може затверднути й згодом закупорити стоки. Якщо залишився жир на сковорідці від приготування страв, то його краще викинути в смітник, а не змити водою в раковині. Підливу також не можна зливати з каструль, оскільки густа консистенція має всі шанси забити злив.
Для видалення жиру з кухонних шафок можна використовувати засіб для миття посуду, білий оцет або харчову соду, пише Real Simple. Серветка з мікрофібри також може бути ефективною для очищення делікатних поверхонь.
